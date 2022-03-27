Швейцарская компания Zurich Insurance убрала из соцсетей свой логотип в виде буквы Z

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance временно убрала логотип в виде белой буквы Z на синем фоне. Об этом пишет Reuters.

В компании заявили, что приняли такое решение, чтобы избежать неверного толкования. Zurich Insurance не хочет ассоциироваться с «военной спецоперацией» России на Украине и поддерживать российскую сторону.

«Мы временно отказываемся использовать букву Z в социальных сетях, где она появляется отдельно», — заявили представители компании, отметив, что следят за ситуацией и предпримут «дальнейшие действия, если или когда это потребуется».

Буква Z появляется на российской военной технике и на форме военнослужащих, принимающих участие в «спецоперации» на территории Украины, и на вещах людей, поддерживающих действия России.

Ранее в двух регионах Германии — Нижней Саксонии и Баварии — ввели уголовную ответственность за публичную демонстрацию символа «Z».