Военная операция на территории Украины, евро по 100 рублей и другие новости дня

Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Глава государства объяснил старт военных действий уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народными республиками.

Песков заявил, что цель операции российских войск — денацификация Украины. На вопрос, как понимать эту формулировку, пресс-секретарь Путина сказал: «В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологии».

Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины. Согласно его данным, Вооруженные силы России нанесли удары по военной инфраструктуре и пограничным отрядам страны.

Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

В Киеве и Киевской области ввели комендантский час с 22.00 до 7.00. «Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения необходимый для безопасности жителей столицы», — отметил мэр Виталий Кличко.

Евро превысил отметку в 100 рублей впервые с 2014 года, доллар побил исторический максимум 2016-го. На фоне падения рубля ЦБ начал интервенции на валютном рынке.

«Индекс страха» Уолл-стрит достиг отметки 37,5 пункта из‑за событий на Украине. Инвесторы опасаются по поводу траектории рынков акций в последующие 30 дней.

Россия закрыла 12 аэропортов на юге страны до 2 марта. Прекратили работу аэропорты Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя.

Чехия и Латвия приостановили выдачу виз россиянам. Правительство Чехии решило прекратить работу генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге, а также отозвать разрешение на деятельность российских консульств в Карловых Варах и Брно.

По данным СМИ, УЕФА планирует перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга. 25 февраля состоится заседание комитета, на котором должны будут официально подтвердить перенос матча из России.

ФК «Шальке 04» решил убрать с формы логотип своего главного спонсора «Газпрома». Теперь на игровых футболках будет написано полное название клуба.