Футбольный клуб «Шальке 04» убрал логотип «Газпрома» с формы

ФК «Шальке 04» принял решение убрать с формы логотип своего главного спонсора «Газпрома» из‑за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте клуба.

Отмечается, что такой шаг был сделан после переговоров с филиалом российской газовой компании.

Теперь на форме будет написано полное название клуба «Шальке 04». Ближайший матч команды состоится 26 февраля.

Ранее немецкий таблоид Bild начал закрывать логотип «Газпрома» на фотографиях футбольного клуба «Шальке 04», заменяя его на баннер «Свободу Украине». Отмечается, что такое решение связано с признанием Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.