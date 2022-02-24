«Индекс страха» Уолл-стрит вырос из‑за событий в Украине

Индекс волатильности американского фондового рынка CBOE Volatility Index (VIX), который также называют «индексом страха» Уолл-стрит, вырос на 17% из‑за событий в Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Во время торгов индекс достиг отметки 37,5 пункта. MarketWatch отмечает, что превышение индекса в 30 пунктов означает, что инвесторы опасаются по поводу траектории рынков акций в последующие 30 дней.

Кроме того, фьючерсы на основные американские индексы снизились на 2–2,6%.

Сегодня утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль станицу Луганскую и город Счастье.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. «Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. Авиапространство у границ Украины закрыто.