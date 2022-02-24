Чехия и Латвия приостановили выдачу виз россиянам

Чехия приостановила выдачу виз гражданам России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз гражданам России, за исключением гуманитарных случаев», — заявил премьер-министр Петр Фиала.

Кроме того, правительство страны решило прекратить работу чешских генконсульств в Петербурге и Екатеринбурге, а также отозвать разрешение на деятельность российских консульств в Карловых Варах и Брно.

Ранее сегодня госсекретарь Бельгии по миграции Сэмми Махди выступил за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам. «Безрассудное нападение России заставляет нас быть осторожными с русскими, желающими приехать в Бельгию», — заявил он. Махди добавил, что «на данный момент россияне здесь не приветствуются».

Сегодня утром, 24 февраля, Путин сообщил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль Станицу Луганскую и город Счастье.

«Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. До 2 марта 12 аэропортов в южных городах перестанут работать по решению Федерального агентства воздушного транспорта. Воздушное пространство над Украиной закрыто.