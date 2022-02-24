Россия закрыла 12 аэропортов на юге страны до 2 марта

Федеральное агентство воздушного транспорта закрыло 12 аэропортов на юге России до 2 марта. Об этом сообщает «Интерфакс».

Прекратили работу аэропорты Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя. Росавиация настоятельно рекомендует пассажирам и встречающим отказаться от их посещения.

Агентство добавляет, что на юге России запрещено использование воздушного пространства. Московские аэропорты отменили больше 60 рейсов. Среди них — полеты в Анапу, Сочи, Воронеж, Волгоград, Симферополь и Хургаду.

Сегодня, 24 февраля, Владимир Путин объявил о начале военной операции на востоке Украины.

«Цель [операции] — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — заявил Путин.

Глава государства объяснил старт военных действий уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народными республиками.

21 февраля президент России объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР ратифицировали обе палаты парламента России и президент. Совет Федерации разрешил Путину использовать в Донбассе российские войска.