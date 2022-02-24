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Курсы доллара и евро к рублю обновили исторические максимумы. ЦБ начал валютные интервенции

Семён Гудошников
Сегодня в 10:42

Курсы доллара и евро к рублю на международных торгах обновили исторические максимумы. К 9 утра евро достигал 100,84 рубля, доллар — 89,75 рубля, свидетельствуют данные Bloomberg.

Евро превысил отметку в 100 рублей впервые с 2014 года, доллар побил исторический максимум 2016 года, когда стоил 85,99 рубля, отмечает Forbes.

На фоне падения национальной валюты ЦБ России объявил о начале интервенций на валютном рынке. Регулятор заявил, что задействует «все необходимые инструменты» для поддержания финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций.

После этого доллар и евро немного укрепились. На момент написания заметки доллар на международных торгах — 86,85 рубля, евро — 97,03. На московской бирже валюты торгуются по курсу 86,86 рубля и 97,8 рубля соответственно.

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