Украина разрывает дипломатические отношения с Россией

Украина разрывает дипломатические отношения с Российской Федерацией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского.

О расторжении дипотношений просило МИД Украины еще 22 февраля, уточняет «Громадское».

Разрыв дипломатических отношений произошел после того, как Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль станицу Луганскую и город Счастье.

По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в районе казарм механизированной бригады в Киеве и аэропорта Борисполь, Одессе, Краматорске и Бердянске. В Харькове уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения, атакам подверглись военные объекты у Днепра. О российских военных под Харьковом сообщает и Генштаб ВС Украины. Журналист NBC заявил, что российские войска высадились в Одессе и пересекают границу в Харькове.