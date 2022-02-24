Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что цель военной операции российских войск в Украине — ее денацификация. Об этом пишет РИА «Новости».

На вопрос, как понимать формулировку «денацификация», Песков сказал: «В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологии».

Считают ли в Кремле президента Украины Владимира Зеленского «пронацистски настроенным», Песков уточнять не стал.

Говоря о сроках действий российских военных в Украине, пресс-секретарь президента РФ заявил, что они будут определяться Путиным и зависеть от результативности и целесообразности операции.

Сегодня утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль станицу Луганскую и город Счастье.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. «Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. Авиапространство у границ Украины закрыто.