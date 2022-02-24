В Киеве ввели комендантский час с 22.00 до 7.00

В Киеве и Киевской области вводится комендантский час с 22.00 до 7.00. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра столицы Украины Виталия Кличко.

«Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения необходимый для безопасности жителей столицы», — написал он в своем телеграм-канале.

Во время комендантского часа станции метрополитена будут открыты в виде укрытия. Кличко отметил, что с 22.00 до 7.00 киевляне — в частности, работники смен предприятия критической инфраструктуры — должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Комендантский час начинает действовать с 24 февраля по всей территории Киева и Киевской области.

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