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В Киеве ввели комендантский час с 22.00 до 7.00

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:17

В Киеве и Киевской области вводится комендантский час с 22.00 до 7.00. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра столицы Украины Виталия Кличко.

«Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения необходимый для безопасности жителей столицы», — написал он в своем телеграм-канале.

Во время комендантского часа станции метрополитена будут открыты в виде укрытия. Кличко отметил, что с 22.00 до 7.00 киевляне — в частности, работники смен предприятия критической инфраструктуры — должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Комендантский час начинает действовать с 24 февраля по всей территории Киева и Киевской области.

Сегодня утром, 24 февраля, Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

МЧС Украины сообщило о потере первых населенных пунктов — сел Меловое и Городище в Луганской области. В ЛНР заявили, что также взяли под контроль станицу Луганскую и город Счастье.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. «Аэрофлот» отменил рейсы в семь городов на юге России. Авиапространство у границ Украины закрыто.

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