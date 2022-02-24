Путин объявил о начале военной операции на востоке Украины

Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на востоке Украины. Его слова передает «Интерфакс».

«Цель [операции] — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — заявил Путин.

Глава государства объяснил старт военных действий уставом ООН, решением Совета Федерации и договорами с Донецкой и Луганской народными республиками.

Президент повторил тезис о том, что Запад обманул Россию, когда пообещал не расширять НАТО на восток. Соединенные Штаты Америки и западные страны он назвал «империей лжи».

«В декабре 2021 года мы все-таки в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и нерасширении НАТО — все тщетно», — заявил Владимир Путин.

21 февраля Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР ратифицировали обе палаты парламента России и президент. Совет Федерации разрешил Путину использовать в Донбассе российские войска.