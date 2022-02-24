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СМИ: УЕФА планирует перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:11

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о готовности перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга из‑за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает The Associated Press.

По данным агентства, 25 февраля состоится внеочередное заседание исполнительного комитета УЕФА, на котором должны будут официально подтвердить перенос матча из России.

«В связи с развитием ситуации между Россией и Украиной за последние 24 часа президент УЕФА принял решение созвать внеочередное заседание исполнительного комитета, чтобы оценить ситуацию и принять все необходимые меры», — говорится в заявлении УЕФА.

По плану финальный матч должен пройти в Петербурге 28 мая.

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