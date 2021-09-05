Обращение Халимат Тарамовой, саундтрек «Короля Ричарда» от Бейонсе и другие новости дня

Чеченка Халимат Тарамова, сбежавшая в Махачкалу и насильно возвращенная в семью, записала видеообращение с просьбой оставить ее в покое. Она заявила, что с ней все порядке, и попросила не распространять слухи.

Московский суд запретил «Яндексу» и Google выдавать в поиске словосочетание «умное голосование». Решение основывалось на иске, который подала компания, продающая овечью шерсть.

За семь месяцев в России на 66% увеличилось число ДТП с участием электросамокатов. Всего произошло 266 аварий, погибли восемь человек.

Полиция Москвы задержала основателя телеграм-канала «Что делать» Дмитрия Чебанова за попытку повесить баннер с лозунгом против Путина на здании ЦДМ. Это часть всероссийской акции, детали которой знают только сторонники Чебанова.

Россия заняла четвертое место в неофициальном медальном зачете Паралимпийских игр в Токио. Спортсмены завоевали 118 медалей: 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых.

Павел Дуров заявил, что Netflix и TikTok вредят креативности людей и отвлекают от решения действительно важных задач. Он назвал контент платформ «липкой грязью».

Бейонсе написала сингл для фильма «Король Ричард» с Уиллом Смитом в главной роли. И фильм, и саундтрек от певицы могут претендовать на «Оскар» в 2022 году.

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усейн Болт выпустил свой первый музыкальный альбом «Country Yutes». В записи ему помогал менеджер и лучший друг Нуджент Уокер.

Маргарет Куолли и Кристофер Эбботт сыграют главные роли в триллере «Sanctuary». По сюжету богатый клиент девушки-доминантрикс пытается разорвать их отношения, но это приводит к катастрофе.

Тилль Линдеманн выступил на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Солист Rammstein спел на Красной площади «Любимый город» Марка Бернеса на русском языке.