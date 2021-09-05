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Вице-губернатор Петербурга: задержания на фестивале «День Д» связаны с коронавирусными ограничениями 18:50
Обращение Халимат Тарамовой, саундтрек «Короля Ричарда» от Бейонсе и другие новости дня
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Вице-президент РАН: ряд российских вузов попали в рейтинг Times Higher Education из‑за «накрутки» 16:09
В Москве задержали активиста, который попытался повесить баннер против Путина на фасаде ЦДМ 15:38
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Маргарет Куолли и Кристофер Эбботт снимутся в триллере «Sanctuary» про доминатрикс и ее клиента 14:40
Суд запретил «Яндексу» и Google выдавать в поиске словосочетание «умное голосование» 14:39
Конкурс «Арт-светофоры» объявил победителей. Они разрисуют светофорные шкафы в Москве 13:37
«Я в порядке, меня не убили»: новое видеообращение Халимат Тарамовой с просьбой оставить ее в покое 13:24
Задержанных участников фестиваля «День Д» отпустили из отдела полиции. На них составили протоколы 12:34
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В России выявили 18 645 новых случаев коронавируса 11:12
Число ДТП с участием электросамокатов увеличилось до 266. Погибли 8 человек, еще 275 пострадали 10:40
Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио. На первой строчке — Китай 9:52
Дуров рассказал, как Netflix и TikTok мешают мыслить креативно. Он сравнил их с «липкой грязью» 9:13
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Дайджест

Обращение Халимат Тарамовой, саундтрек «Короля Ричарда» от Бейонсе и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 18:04

Чеченка Халимат Тарамова, сбежавшая в Махачкалу и насильно возвращенная в семью, записала видеообращение с просьбой оставить ее в покое. Она заявила, что с ней все порядке, и попросила не распространять слухи.

Московский суд запретил «Яндексу» и Google выдавать в поиске словосочетание «умное голосование». Решение основывалось на иске, который подала компания, продающая овечью шерсть.

За семь месяцев в России на 66% увеличилось число ДТП с участием электросамокатов. Всего произошло 266 аварий, погибли восемь человек.

Полиция Москвы задержала основателя телеграм-канала «Что делать» Дмитрия Чебанова за попытку повесить баннер с лозунгом против Путина на здании ЦДМ. Это часть всероссийской акции, детали которой знают только сторонники Чебанова.

Россия заняла четвертое место в неофициальном медальном зачете Паралимпийских игр в Токио. Спортсмены завоевали 118 медалей: 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых.

Павел Дуров заявил, что Netflix и TikTok вредят креативности людей и отвлекают от решения действительно важных задач. Он назвал контент платформ «липкой грязью».

Бейонсе написала сингл для фильма «Король Ричард» с Уиллом Смитом в главной роли. И фильм, и саундтрек от певицы могут претендовать на «Оскар» в 2022 году.

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усейн Болт выпустил свой первый музыкальный альбом «Country Yutes». В записи ему помогал менеджер и лучший друг Нуджент Уокер.

Маргарет Куолли и Кристофер Эбботт сыграют главные роли в триллере «Sanctuary». По сюжету богатый клиент девушки-доминантрикс пытается разорвать их отношения, но это приводит к катастрофе.

Тилль Линдеманн выступил на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Солист Rammstein спел на Красной площади «Любимый город» Марка Бернеса на русском языке.

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