Число ДТП с участием электросамокатов увеличилось до 266. Погибли 8 человек, еще 275 пострадали

За семь месяцев в России произошло почти 270 ДТП с участием электросамокатов. Количество аварий резко увеличилось на 66%, а число погибших в них выросло в четыре раза. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД.

С января по июль 2021 года произошло 266 ДТП с электросамокатами, хотя в июле ведомство сообщило о 180 случаях. Почти в два раза увеличилось число таких происшествий с детьми — с 21 до 38.

Жертвами происшествий стали 8 человек, в том числе один ребенок. Пострадали 275 человек, из них 39 — дети. Ранее говорилось о 5 погибших и 188 пострадавших за полгода.

Больше всего аварий с электросамокатами произошло в Петербурге (58), Москве (55), Краснодарском край (21), Татарстане (12) и Подмосковье (11).

Власти уже несколько лет пытаются ввести законодательное регулирование электросамокатов. Еще в 2019 году Минтранс предложил включить в ПДД новое понятие «средства индивидуальной мобильности», к которым отнесли электросамокаты, моноколеса, сегвеи, гироскутеры, скейтборды, ролики и традиционные самокаты.

Предполагалось, что на таких средствах разрешат передвигаться только по тротуарам и велодорожкам (если таковых нет, то по правым полосам автодорог) на скорости не более 20 километров в час.

В июне 2021 года, после череды ДТП с участием электросамокатов, в Петербурге ограничили их максимальную скорость до 20 километров в час (на тротуарах и в местах массового скопления — до 15 километров в час). На некоторых центральных улицах и площадях движение электросамокатов запретили полностью. В Москве скорость электросамокатов тоже решили ограничить — до 25 километров в час.