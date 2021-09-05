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«Я в порядке, меня не убили»: новое видеообращение Халимат Тарамовой с просьбой оставить ее в покое

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:24

Чеченка Халимат Тарамова, сбежавшая из семьи в Махачкалу и насильно возвращенная в Чечню, записала видеообращение. Она заявила, что с ней все порядке, и попросила «не распространять ложные слухи».

Видео Тарамова начинает с указания даты и времени записи — 4 сентября, 17.20. После она объясняет, что «вынуждена снять ролик» из‑за слухов о ее смерти, якобы ее «держат в подвале», «притесняют».

«Хочу довести до вашего сведения, что я в порядке, меня не убили. Я в кругу своей семьи, родных и близких», — уверяет девушка.

В конце Тарамова попросила «не распространять ложные слухи» и оставить ее и семью в покое.

Видеообращением также поделился министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

10 июня в Махачкале полицейские пришли в квартиру, где укрывались жертвы домашнего насилия. Среди них была и Халимат Тарамова, сбежавшая из семьи из‑за побоев, связанных с ее сексуальной ориентацией. Девушку силой вывезли в Чечню, а правозащитниц, которые пытались ей помочь, задержали. Вместе с Тарамовой забрали уроженку Перми Анну Манылову, но ее освободили по дороге.

13 июня чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что «благодаря слаженным действиям правоохранительных органов пресечена попытка похищения человека». По его словам, Тарамову пытались похитить «провокаторы», но сотрудникам полиции удалось вернуть девушку домой.

Позже на телеканале «Грозный» появился сюжет, в котором Халимат отрицает причастность к ЛГБТ-сообществу и какое‑либо давление со стороны близких. Там же она утверждает, что в Махачкалу приехала «как в тумане», а в ее жизни в Чечне «все хорошо». В «Российской ЛГБТ-сети»* уверены, что девушка «находится в заложниках».

11 августа телеграм-канал Baza сообщил, что Тарамова вновь пыталась скрыться в Дагестане, но ее задержали прямо на границе.

Халимат Тарамова — дочь Аюба Тарамова, который в 2000 году занял должность главы аппарата администрации Чечни, а затем работал первым замминистра ЖКХ республики.

* Фонд «Сфера», выступающий оператором «Российской ЛГБТ-сети», признан НКО-иноагентом.

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