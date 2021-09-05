Тилль Линдеманн спел «Любимый город» на военном фестивале «Спасская башня»

На кадрах видно, как Линдеманн напротив памятника Минину и Пожарскому поет «Любимый город» Марка Бернеса. Ему аккомпанировал Оркестр войск Национальной гвардии.

Хедлайнером «Спасской башни» Линдеманна объявили 18 августа. Второе выступление состоится 5 сентября.

«Спасскую башню» проводят Минобороны и правительство Москвы.

Линдеманн поет по-русски. В апреле он записал кавер на русскоязычную песню «Любимый город», который стал заглавной песней для фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

28 августа в Твери к Линдеманну в номер гостиницы пришли силовики и выдали предписание о недопущении нарушения мер по борьбе с коронавирусом. Музыкант приехал туда, чтобы выступить на фестивале «Макларин». Он так и не выступил.