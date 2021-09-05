В Москве задержали активиста, который попытался повесить баннер против Путина на фасаде ЦДМ

Полиция Москвы задержала основателя телеграм-канала «Что делать» Дмитрия Чебанова, который хотел повесить баннер с лозунгом против Владимира Путина на здании Центрального детского магазина на Лубянке. Об этом сообщил «ОВД-Инфо» со ссылкой на гражданскую жену активиста.

Сожительница Чебанова отметила, что вместе с ним задержали еще одного участника акции. Активисты не брали с собой телефоны, поэтому в какой отдел их везут — неизвестно.

1 августа телеграм-канал «Что делать» анонсировал всероссийскую акцию и перечислил 77 городов с большой численностью населения, где она будет проходить. Детали события сообщались только его участникам.

5 сентября в канале начали появляться ролики, как люди из разных городов поджигают файеры в публичных местах. Видео сняли уже в Кургане, Воронеже, Ставрополе, Екатеринбурге, Москве и других городах.