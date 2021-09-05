Российские спортсмены завоевали 118 медалей и заняли четвертое место на Паралимпийских играх в Токио. Соревнования завершатся 5 сентября.

По итогу россияне взяли 36 золотых медалей, 17 серебряных и 49 бронзовых. В последний день Игр разыграют еще четыре комплекта медалей: в бадминтоне, стрельбе и баскетболе, но спортсмены из России уже закончили свое участие.

На момент написания заметки первое место занимают китайские паралимпийцы: в их копилке 95 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая медаль. На втором месте сборная Великобритании, на третьем — команда из США.

На Паралимпиаде-2021 запомнились пловец Дмитрий Черняев и легкоатлет Антон Прохоров. Они не только победили в своих дисциплинах, но и установили мировые рекорды.