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Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио. На первой строчке — Китай

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:52

Российские спортсмены завоевали 118 медалей и заняли четвертое место на Паралимпийских играх в Токио. Соревнования завершатся 5 сентября.

По итогу россияне взяли 36 золотых медалей, 17 серебряных и 49 бронзовых. В последний день Игр разыграют еще четыре комплекта медалей: в бадминтоне, стрельбе и баскетболе, но спортсмены из России уже закончили свое участие.

На момент написания заметки первое место занимают китайские паралимпийцы: в их копилке 95 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая медаль. На втором месте сборная Великобритании, на третьем — команда из США.

На Паралимпиаде-2021 запомнились пловец Дмитрий Черняев и легкоатлет Антон Прохоров. Они не только победили в своих дисциплинах, но и установили мировые рекорды.

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