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Суд запретил «Яндексу» и Google выдавать в поиске словосочетание «умное голосование»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:39

Арбитражный суд Москвы запретил «Яндексу» и Google показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче. Иск подала ставропольская компания, занимающаяся продажей овечьей шерсти. Решения опубликовали на сайте суда.

В конце июня компания «Вулинтертрейд» подала иск на регистрацию товарного знака «Умное голосование» и изображения, схожее с логотипом одноименного проекта Алексея Навального. Роспантент одобрил заявку через месяц.

В иске истец утверждает, что только он может использовать словосочетание «умное голосование» и и изображение с ним. Представители «Вулинтертрейд» заявили, что до подачи документов в суд просили «Яндекс» перестать использовать товарный знак из‑за нарушения исключительных прав. Первое заседание состоится в ноябре.

В инстаграме экс-директор ФБК* Иван Жданов назвал решение суда незаконным. «„Умное голосование“ не предмет коммерческого оборота, используется нами уже несколько лет (что говорит о злоупотреблении права истцом)», — написал он и отметил, что суд проходит без их участия. Третьим лицом привлекли Роскомнадзор.

Жданов надеется, что Google не будет исполнять судебное решение, в отличие от «Яндекса». «Например, „Яндекс“ уже не выдает наш замечательный юридический проект ЕСПЧ-поиск», — заявил он.

Ранее Роскомнадзор дважды потребовал от Google и Apple удалить приложение «Навальный» из их онлайн-магазинов. Отказ от его блокировки в регуляторе могут расценить как вмешательство в российские выборы.

В августе российские мобильные операторы и провайдеры начали блокировать приложение.

*«Фонд борьбы с коррупцией» признан в России экстремистской организацией и НКО-иноагентом.

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