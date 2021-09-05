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Легкоатлет Усейн Болт выпустил свой дебютный альбом «Country Yutes»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:18

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усейн Болт выпустил свой дебютный музыкальный альбом «Country Yutes». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

Всего на пластинке 14 треков в стиле ямайского зажигательного регги. Болт записал их совместно со своим менеджером и лучшим другом Нуджентом Уокером (он же NJ), а спродюсировал с лейблом A-Team Lifestyle.

Бывший ямайский спринтер, которого называли самым быстрым человеком в мире, записал альбом «Country Yutes» на собственном лейбле 9.58 Records. Он назван в честь рекорда Болта в беге на 100 метров, установленному на чемпионате мира в 2009 году.

В конце августа Усейн Болт выпустил сингл «It’s A Party» из альбома и клип на него. В ролике легкоатлет наслаждается вечеринкой у бассейна в компании девушек в купальниках.

Болт решил заняться музыкой в 2020 году — спустя три года после того, как получил травму и завершил профессиональную спортивную карьеру. Затем он предпринял попытку стать футболистом, но так и не заключил контракт ни с одним клубом. Хотя предложения Болту поступали, в том числе от российской команды «Дубнинские яйца».

Усейн Болт — действующий обладатель мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров. На этих дистанциях он трижды — в 2008, 2012 и 2016 году — становился олимпийским чемпионом. Также Болт выиграл Олимпийские игры дважды в составе эстафетной команды.

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