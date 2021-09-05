Легкоатлет Усейн Болт выпустил свой дебютный альбом «Country Yutes»

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усейн Болт выпустил свой дебютный музыкальный альбом «Country Yutes». Послушать его можно на всех цифровых площадках. Всего на пластинке 14 треков в стиле ямайского зажигательного регги. Болт записал их совместно со своим менеджером и лучшим другом Нуджентом Уокером (он же NJ), а спродюсировал с лейблом A-Team Lifestyle.

Бывший ямайский спринтер, которого называли самым быстрым человеком в мире, записал альбом «Country Yutes» на собственном лейбле 9.58 Records. Он назван в честь рекорда Болта в беге на 100 метров, установленному на чемпионате мира в 2009 году. В конце августа Усейн Болт выпустил сингл «It’s A Party» из альбома и клип на него. В ролике легкоатлет наслаждается вечеринкой у бассейна в компании девушек в купальниках.