Легкоатлет Усейн Болт выпустил свой дебютный альбом «Country Yutes»

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усейн Болт выпустил свой дебютный музыкальный альбом «Country Yutes». Послушать его можно на всех цифровых площадках.
Всего на пластинке 14 треков в стиле ямайского зажигательного регги. Болт записал их совместно со своим менеджером и лучшим другом Нуджентом Уокером (он же NJ), а спродюсировал с лейблом A-Team Lifestyle.
Бывший ямайский спринтер, которого называли самым быстрым человеком в мире, записал альбом «Country Yutes» на собственном лейбле 9.58 Records. Он назван в честь рекорда Болта в беге на 100 метров, установленному на чемпионате мира в 2009 году.
В конце августа Усейн Болт выпустил сингл «It’s A Party» из альбома и клип на него. В ролике легкоатлет наслаждается вечеринкой у бассейна в компании девушек в купальниках.
Болт решил заняться музыкой в 2020 году — спустя три года после того, как получил травму и завершил профессиональную спортивную карьеру. Затем он предпринял попытку стать футболистом, но так и не заключил контракт ни с одним клубом. Хотя предложения Болту поступали, в том числе от российской команды «Дубнинские яйца».
Усейн Болт — действующий обладатель мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров. На этих дистанциях он трижды — в 2008, 2012 и 2016 году — становился олимпийским чемпионом. Также Болт выиграл Олимпийские игры дважды в составе эстафетной команды.