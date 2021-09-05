Маргарет Куэлли и Кристофер Эбботт снимутся в триллере Sanctuary про доминатрикс и ее клиента

Маргарет Куэлли («Славные парни») и Кристофер Эбботт («Человек на луне») сыграют главные роли в триллере «Sanctuary» («Святилище»). Съемки проходят в Нью-Йорке, пишет Variety.

Действие фильма происходит в течение одной ночи в гостиничном номере и рассказывает про доминатрикс (Куэлли) и ее богатого клиента по имени Хэл (Эбботт). Он собирается унаследовать титул и состояние своего покойного отца, но перед этим хочет порвать отношения с женщиной. Попытки Хэла приводят к обратным результатам и «наступает катастрофа».

Режиссером картины стал Захари Вигон. Это его вторая картина в должности постановщика после «Машины сердца» 2014 года. Он также писал сценарии к «Возвращению домой» и «Holy Sapien».

Сценарий напишет Мика Блумберг («Возвращению домой»). В роли продюсеров выступят Дэвид Ланкастер и Стефани Уилкокс.

Куэлли появится в сериале «Maid» Джона Уэллса для Netflix, премьера которого состоится 1 октября. Вскоре актриса приступит к съемкам романтического триллера Клера Дени «Звезды в полдень».

Эбботт тем временем сыграл главную роль в режиссерском дебюте Джеррода Кармайкла «На счет три». Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в начале 2021 года. Следующим его проектом станет опера Йоргоса Лантимоса «Poor Things» с Эммой Стоун.