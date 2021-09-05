Дуров рассказал, как Netflix и TikTok мешают мыслить креативно. Он сравнил их с «липкой грязью»

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что онлайн-кинотеатр Netflix и соцсеть TikTok вредят креативности человека, отвлекая от решения действительно важных задач. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Дурова, пища и потребляемая информация работают схожим образом — от первого зависит физическое состояние, от второго — психическое. Если подавать мозгу реальные данные, он будет обрабатывать их даже в фоновом режиме и предлагать неожиданные решения.

«К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой мозг не реальными фактами, благодаря которым можно изменить мир, а случайными сериалами Netflix или роликами TikTok», — сетует Дуров.

На глубинном уровне человеческий мозг не в состоянии отличить настоящее от вымысла. Обилие развлекательного контента толкает сознание к решению несуществующих проблем, отметил разработчик.

«Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить с нашего разума липкую грязь нерелевантного контента, которым его ежедневно наводняют „рекомендательные алгоритмы“. Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом», — подытожил сообщение Дуров.

Недавно Дуров поделился мыслями насчет прав человека в современном мире. Предприниматель считает, что двадцать лет назад у людей было больше свободы — децентрализованный интернет и «относительно неограниченная» банковская система, которые уничтожили технологические гиганты Apple и Google и сервисы Visa и MasterCard.