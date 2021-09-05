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Бейонсе написала саундтрек к фильму «Король Ричард». Сингл может претендовать на «Оскар»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:40

Американская певица Бейонсе написала новый сингл «Be Alive». Он станет саундтреком для фильма «Король Ричард», пишет NME.

Впервые «Be Alive» прозвучала в титрах киноленты, но в открытом доступе пока не появилась. Композиция написана вместе с Дарюсом Скоттом (более известным как Dixson), который ранее работал с Фарреллом Уильямсом и Chance The Rapper.

Мировая премьера картины намечена на 18 ноября, после прошедшего показа на кинофестивале в Теллурайде «Королю Ричарду» пророчат успех в прокате и среди критиков. Эксперты считают, что и фильм, и саундтрек от Байонсе могут претендовать на «Оскар» в 2022 году. Вероятно, певица даже исполнит песню на церемонии вручения премии.

«Король Ричард» расскажет о теннисистках Винус и Серене Уилльямс и их отце Ричарде. По сюжету мужчина принимает большую роль в развитии одаренных спортсменок. Он движим мечтой помочь им избежать участи обычных подростков на улицах Комптона, штата Калифорния, и вывести на мировую спортивную арену. Ричард становится тренером дочерей и использует в их подготовке совсем не традиционные методы.

«Следующий шаг вы делаете не только ради себя, но и ради каждой темнокожей девочки на планете», — сказал Уилльямс в трейлере.

Главную роль в картине сыграл Уилл Смит («Люди в черном», «В погоне за счастьем», «Семь жизней»). Кресло режиссера занял Рейнальдо Маркус Грин («Монстры и люди»). Также в ролях: Онжаню Эллис («Страна Лавкрафта»), Джон Бернтал («Ходячие мертвецы»), Тони Голдуин («Привидение») и Дилан МакДермотт («Американская история ужасов»).

«„Король Ричард“ — это глубоко трогательный фильм, который показывает силу семьи, настойчивости и непоколебимой веры; они помогают достичь невозможного и повлиять на целый мир», — сказано в официальном описании к фильму.

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