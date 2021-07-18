Бритни Спирс уходит со сцены, «Титан» победил в Каннах и другие новости дня

Участница Pussy Riot Ника Никульшина уехала из России. За месяц ее дважды арестовывали на 15 суток за неповиновение полиции.

На москвичку, снявшую задержание ребенка на Чистых прудах, составили протокол о мелком хулиганстве. Она попыталась заснять номер полицейского, за что ее жестко задержали и избили в автозаке.

Журналистка РБК получила письмо с угрозами за тексты о росте цен на бананы и фальшивой сайре. Редакция и служба безопасности издания начали расследование и вскоре обратятся в полицию.

Бритни Спирс объявила о завершении карьеры до тех пор, пока отец ее контролирует. Еще одной причиной ухода со сцены стала критика ее домашних танцев в пижаме и любви к детским сказкам.

В Олимпийской деревне в Токио выявили первые случаи заражения спортсменов коронавирусом. Их имена не разглашаются, известно, что заболевшие участвуют в одной и той же дисциплине от сборной одной страны.

Российских гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина отстранили от Олимпиады — после второй допинг-пробы в крови спортсменов выявили мельдоний. Без них команда не сможет принять участие в соревновании по гребле в парной четверке.

Джо Байден заявил, что фейки о вакцинации и COVID-19 в соцсетях тормозят борьбу с пандемией. По его словам, интернет-платформы «убивают людей».

Дым от лесных пожаров в Республике Якутия накрыл 51 населенный пункт. В Якутске приостановлена работа аэропорта, судоходство на реке Лена также временно ограничено.

На Камчатку обрушились комариные смерчи. К счастью, это самцы, которых люди не интересуют: они кружатся вокруг самок в надежде спариться.

Победителем Каннского кинофестиваля стал триллер «Титан». Гран-при разделили между собой две картины — «Купе номер шесть», одну из главных ролей в котором исполнил Юрий Борисов, и «Герой» иранского режиссера Асгара Фархади.