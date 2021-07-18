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Бритни Спирс уходит со сцены, «Титан» победил в Каннах и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 17:56

Участница Pussy Riot Ника Никульшина уехала из России. За месяц ее дважды арестовывали на 15 суток за неповиновение полиции.

На москвичку, снявшую задержание ребенка на Чистых прудах, составили протокол о мелком хулиганстве. Она попыталась заснять номер полицейского, за что ее жестко задержали и избили в автозаке.

Журналистка РБК получила письмо с угрозами за тексты о росте цен на бананы и фальшивой сайре. Редакция и служба безопасности издания начали расследование и вскоре обратятся в полицию.

Бритни Спирс объявила о завершении карьеры до тех пор, пока отец ее контролирует. Еще одной причиной ухода со сцены стала критика ее домашних танцев в пижаме и любви к детским сказкам.

В Олимпийской деревне в Токио выявили первые случаи заражения спортсменов коронавирусом. Их имена не разглашаются, известно, что заболевшие участвуют в одной и той же дисциплине от сборной одной страны.

Российских гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина отстранили от Олимпиады — после второй допинг-пробы в крови спортсменов выявили мельдоний. Без них команда не сможет принять участие в соревновании по гребле в парной четверке.

Джо Байден заявил, что фейки о вакцинации и COVID-19 в соцсетях тормозят борьбу с пандемией. По его словам, интернет-платформы «убивают людей».

Дым от лесных пожаров в Республике Якутия накрыл 51 населенный пункт. В Якутске приостановлена работа аэропорта, судоходство на реке Лена также временно ограничено.

На Камчатку обрушились комариные смерчи. К счастью, это самцы, которых люди не интересуют: они кружатся вокруг самок в надежде спариться.

Победителем Каннского кинофестиваля стал триллер «Титан». Гран-при разделили между собой две картины — «Купе номер шесть», одну из главных ролей в котором исполнил Юрий Борисов, и «Герой» иранского режиссера Асгара Фархади.

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