Бритни Спирс отказалась выступать на сцене, пока ее карьеру контролирует отец

Бритни Спирс объявила о завершении карьеры до тех пор, пока отец ее контролирует. «Слушайте, я не собираюсь выступать на сцене когда‑либо в ближайшее время, пока мой отец управляет тем, что я ношу, говорю, делаю или думаю», — написала певица в инстаграме.

Спирс обратилась к критикам ее домашних танцев: «Лучше уж танцевать в пижаме, без укладки и макияжа в своей гостиной, чем вдали от зрителей на сцене Лас-Вегаса». Артистка написала, что долгие годы не может делать ремиксы на свои песни и петь новую музыку.

Отдельно певица упомянула свою младшую сестру. Спирс написала, что «так называемая поддержка сильно ее ранила», когда та вышла на сцену с ее хитами.

Тех, кто осуждает ее любовь к детским сказкам, в которых «живет надежда», Бритни послала. По ее словам, 13 лет опекунства со стороны отца «разрушили ее мечты».

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года, когда она попала в психиатрическую клинику из‑за проблем с алкоголем и наркотиками. Опека предполагает полный контроль над ее финансами и личной жизнью, вплоть до цвета кухонных шкафов и круга друзей.

Певица пытается избавиться от контроля отца с 2014 года и регулярно обращается в суд с такой просьбой. 23 июня 2021 года Спирс впервые за два года выступила в суде и вновь потребовала прекратить над ней опеку. Она заявила, что хочет выйти замуж и родить ребенка, а люди, контролирующие ее жизнь, не позволяют это сделать. Суд вновь отклонил просьбу певицы.

На днях суд в Лос-Анджелесе разрешил Спирс нанять собственного адвоката для сопровождения дела об опекунстве.