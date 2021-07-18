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Журналистка РБК получила письмо с угрозами. Она писала о росте цен на бананы и фальшивой сайре

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:36

Журналистка РБК Елена Сухорукова получила письмо с угрозами, сообщается в телеграм-канале издания и на ее странице в фейсбуке. Редакция и служба безопасности РБК начали расследование и вскоре обратятся в полицию.

17 июня Сухорукова написала статью про цены на бананы, выросшие с 2016 года в пять раз. Из текста следует, что в июне стоимость одного килограмма фрукта составила 84 рубля — для начала лета «это самое высокое значение как минимум с 2013 года».

«Среди причин аналитики называют сочетание факторов: стабильный спрос внутри страны, ослабления курса рубля к доллару и локальный дефицит поставок из Эквадора», — заключает журналистка. Представитель компании-экспортера эквадорских бананов в Россию отметила, что повышение цен — результат спекуляций российских посредников.

16 июля у Сухоруковой вышла статья о массовой подделке рыбы. Компания «Доброфлот» из Приморья, старейший производитель рыбных консервов, пожаловалась на фальшивую продукцию в магазинах. «Кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная», — рассказали там.

По данным издания, некоторые производители заменяют сайру более дешевой сельдью, но на этикетках утверждают обратное и ссылаются на соответствие ГОСТу. «Доброфлот» обратился в Роспотребнадзор.

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