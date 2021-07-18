Двух российских гребцов сняли с Олимпиады из‑за допинга

Федерация гребного спорта (ФГСР) сняла российских гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина с Олимпиады из‑за результатов второй допинг-пробы — она подтвердила наличие мельдония в крови спортсменов. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гребного спорта.

Без Моргачева и Сорина российская команда не примет участие в соревновании по гребле в парной четверке. Вместе с ними на Олимпийские игры должны были поехать гребцы Артем Косов и Николай Пименов.

Заменить отстраненных атлетов могли Александр Матвеев и Никита Еськин, но ФГСР решила снять всю команду с турнира. «Тренерский совет российской команды глубоко проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных в команде и пришел к выводу, что их уровень мастерства не соответствует олимпийским стандартам», — заявили там.

Ранее российские спортсмены уже были замечены в скандалах с допингом. В 2016 году теннисистку Марию Шарапову дисквалифицировали на два года за употребление мельдония. В 2018 году мельдоний обнаружили в крови керлингиста Александра Крушельницкого обнаружили, но в незначительных количествах.