перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На Камчатку обрушились смерчи из комаров. Кажется, что полчища насекомых протянулись до самого неба 15:47
Правительство выделит 3,3 млрд рублей на строительство дорог в регионах 15:31
Из‑за пандемии смертность от наркотиков увеличилась почти на 40% 15:17
Опрос: треть россиян против четырехдневной рабочей недели, потому что боится снижения зарплаты 15:01
C-SPAN/YouTube Джо Байден обвинил Facebook в «убийстве людей» из‑за дезинформации о COVID-19
Джо Байден обвинил Facebook в «убийстве людей» из‑за дезинформации о COVID-19 14:03
Двух российских гребцов сняли с Олимпиады из‑за допинга 13:33
Бритни Спирс отказалась выступать на сцене, пока ее карьеру контролирует отец 13:00
В Якутске из‑за лесных пожаров закрыли аэропорт. Город и еще 50 населенных пунктов накрыло дымом 12:56
В России вновь выявили больше 25 тыс. новых случаев COVID-19 11:47
protrezvey/Instagram Участница Pussy Riot Ника Никульшина уехала из России. За месяц ее дважды арестовывали на 15 суток
Участница Pussy Riot Ника Никульшина уехала из России. За месяц ее дважды арестовывали на 15 суток 11:21
Журналистка РБК получила письмо с угрозами. Она писала о росте цен на бананы и фальшивой сайре 10:36
В Олимпийской деревне в Токио выявили первые случаи заражения спортсменов коронавирусом 9:51
Гран-при в Каннах получил фильм «Купе номер шесть» с Юрием Борисовым. Победитель — триллер «Титан» 9:04
Сын Децла Антоний Киселев выпустил дебютный клип Вчера в 21:03
Maksimartist/Instagram СМИ: у певицы МакSим отказывает правое легкое
СМИ: у певицы МакSим отказывает правое легкое Вчера в 20:32
Кизару и Big Baby Tape анонсировали совместный альбом «Bandana» Вчера в 19:48
В Приамурье столкнулись поезда, Badbadnotgood анонсировали альбом и другие новости дня Вчера в 18:50 Дайджест
Дагестанка, у которой пытались отобрать детей из‑за татуировок и пирсинга, сообщила о похищении сына Вчера в 17:45
Ученые обнаружили «суперантитело», способное бороться с различными вариациями коронавируса Вчера в 16:22
PxHere В Приамурье из‑за сердечного приступа машиниста столкнулись грузовые поезда. Погибли два человека
В Приамурье из‑за сердечного приступа машиниста столкнулись грузовые поезда. Погибли два человека Вчера в 16:15
Отключить рекламу

Двух российских гребцов сняли с Олимпиады из‑за допинга

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:33

Федерация гребного спорта (ФГСР) сняла российских гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина с Олимпиады из‑за результатов второй допинг-пробы — она подтвердила наличие мельдония в крови спортсменов. Об этом сообщается на сайте Международной федерации гребного спорта.

Без Моргачева и Сорина российская команда не примет участие в соревновании по гребле в парной четверке. Вместе с ними на Олимпийские игры должны были поехать гребцы Артем Косов и Николай Пименов.

Заменить отстраненных атлетов могли Александр Матвеев и Никита Еськин, но ФГСР решила снять всю команду с турнира. «Тренерский совет российской команды глубоко проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных в команде и пришел к выводу, что их уровень мастерства не соответствует олимпийским стандартам», — заявили там.

Ранее российские спортсмены уже были замечены в скандалах с допингом. В 2016 году теннисистку Марию Шарапову дисквалифицировали на два года за употребление мельдония. В 2018 году мельдоний обнаружили в крови керлингиста Александра Крушельницкого обнаружили, но в незначительных количествах.

События недели на afisha.ru
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить