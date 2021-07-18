В Якутске из‑за лесных пожаров закрыли аэропорт. Город и еще 50 населенных пунктов накрыло дымом

В Якутии дым от лесных пожаров накрыл 51 населенный пункт. В их числе и столица республики Якутск, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Работа местного аэропорта приостановлена из‑за плохой видимости, судоходство на реке Лена также временно ограничено. В регионе зафиксировали 187 очагов природных пожаров.
«В зону задымления попадает 51 населенный пункт на территории Горного, Сунтарского, Олекминского, Ленского, Мирнинского, Томпонского, Намского, Хангаласского районов и город Якутск», — сообщило ведомство.
За последние сутки в регионе появилось 10 новых очагов возгорания. Площадь пожаров увеличилась более чем на 100 тыс. гектар.
«Аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Мирнинского, Горного и Оймяконского районов. В готовности к применению находится авиации МЧС России и Министерства обороны РФ», — заявил начальник ГУ МЧС России по республике Павел Гарин.
Пожароопасный сезон в Якутии был установлен 11 мая. По факту уничтожения лесных насаждений в результате возгораний завели четыре уголовных дела.