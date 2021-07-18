В Якутске из‑за лесных пожаров закрыли аэропорт. Город и еще 50 населенных пунктов накрыло дымом

В Якутии дым от лесных пожаров накрыл 51 населенный пункт. В их числе и столица республики Якутск, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Работа местного аэропорта приостановлена из‑за плохой видимости, судоходство на реке Лена также временно ограничено. В регионе зафиксировали 187 очагов природных пожаров.