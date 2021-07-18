На москвичку, заснявшую задержание ребенка на Чистых прудах, составили протокол о мелком хулиганстве

На журналистку «Ленту.ру» Анастасию Завьялову составили административный протокол о мелком хулиганстве, а в автозаке избили. Она сняла на видео, как задержали девочку на Чистопрудном бульваре. Репортаж в своем твиттере вела журналистка «Медиазоны» Полина Глухова.
Завьялову задержали вечером 17 июля. Она снимала на телефон, как сотрудники 2-го специального полка полиции заводят в автозак девочку, папу которой задержали за распитие алкоголя. В какой‑то момент полицейский толкнул девушку, а она попыталась запечатлеть его нагрудный знак, который тот закрывал.
При задержании ей заломили руки, а в автозаке на пути в ОВД «Басманный» на нее наступили коленом и ударили головой об стол. Рентген перелома руки не показал, но ей наложили повязку.
После возвращения из травмпункта в «Басманный» силовики угрожали Завьяловой, склоняя ее написать признательные показания под угрозой возбуждения уголовного дела о нападении на силовиков. На месте уже был ее адвокат. Девушку оставили в отделе полиции до 19 июля.