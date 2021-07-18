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Джо Байден обвинил Facebook в «убийстве людей» из‑за дезинформации о COVID-19

Виктория Шанина
Сегодня в 14:03

Президент США Джо Байден заявил, что Facebook и другие соцсети «убивают людей», распространяя дезинформацию о вакцинации и COVID-19. Так он ответил на вопрос журналиста в Белом доме.

«Они убивают людей. Смотрите, единственная оставшаяся у нас пандемия — среди тех, кто не привился. И они [соцсети] убивают людей», — заявил Байден.

Вопрос фейков в популярных интернет-платформах поднимается не впервые. В марте конгресс обвинил в этом Facebook, Twitter и Google. В США состоялись пятичасовые слушания на тему цензкры и дезинформации, на которых главам платформ пришлось ответить на ряд вопросов.

15 июля на пресс-конференции в Белом доме главный санитарный врач США Вивек Мурти заявил, что обилие фейков может представлять угрозу здоровью общества и подрывать усилия властей. Он уверен, что руководство соцсетей должно агрессивнее бороться с дезинформацией и начать нести за нее ответственность.

«У каждого есть возможность выбирать, чем делиться в соцсетях, частично контролируя распространение фейков. Ведь большинство ложных данных расходится непреднамеренно, с помощью людей, которые думают, что делятся чем‑то полезным», — сказал врач.

На следующий день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Facebook следует предпринять шаги для устранения фейков, ведь власти и так регулярно контактируют с представителями соцсетей и обращают внимание на «проблемные посты».

«[Соцсети] должны активнее принимать меры против вредоносных постов. Как вы все знаете, информация распространяется крайне быстро. Если пост находится на месте целыми днями, то его видит все больше людей…и, знаете, потом уже трудно сделать так, будто ничего не было», — добавила пресс-секретарь, сказав, что платформы должны предлагать более качественные информационные алгоритмы.

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