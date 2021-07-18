Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля разделили между собой две картины — «Купе номер шесть» финского постановщика Юхо Куосманена, одну из главных ролей в котором исполнил Юрий Борисов, и «Герой» иранского режиссера Асгара Фархади. Полный список победителей опубликовали на сайте конкурса.

«Купе номер шесть» показывает историю знакомства студентки и шахтера в поезде Москва-Мурманск в 90-е. Картину сняли в России и полностью на русском языке при поддержке Минкультуры и студии СТВ. В создании приняли участие также Финляндия, Эстония и Германия. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов.

«Золотую пальмовую ветвь» получил французский боди-хоррор «Титан», вторая полнометражная работа режиссера Жюлии Дюкорно: история о серийной убийце, которая после секса с автомобилем беременеет.

Во время объявления победителя произошел курьезный случай: режиссер Спайк Ли, президент каннского жюри, раньше времени огласил название обладателя главного приза. Через 40 минут лучшим фильмом действительно объявили «Титана», которого «проспойлерил» Ли.