На Камчатку обрушились смерчи из комаров. Кажется, что полчища насекомых протянулись до самого неба

Однако в этом году, по мнению местных жителей, насекомых было больше обычного. Житель поселка Алексей Пономарев , заснявший комаров на видео, рассказал «Камчатке-Информ», что едва ли различал дорогу перед собой — настолько много летало кровососущих.

Утром 17 июля жители Усть-Камчатска на восточном побережье полуострова увидели тысячи (или даже миллионы) роящихся комаров. Для жителей такое зрелище привычное, оно происходит каждый год, а для туристов смерчи из комаров — редкость.

«Я выехал сегодня рано утром, и, видать, попал в самый „замес“. Сказать, какой высоты эти столбы были не могу, кажется, до самых облаков. Их было много, и в самом поселке, и вокруг. У нас такая беда всегда в середине лета, а тут только дождь прошел, вот они и повылазили», — описал случай мужчина.

Издание отмечает, что комары роются от нескольких часов до недели — зависит от погодных условия и силы ветра. Энтомолог Людмила Лобкова объяснила, что «ничего страшного тут нет». «Это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того, чтобы спариться. Это явление ежегодное, но не всегда удается это увидеть», — уверяет она.