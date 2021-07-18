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Участница Pussy Riot Ника Никульшина уехала из России. За месяц ее дважды арестовывали на 15 суток

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:21

17 июля участница Pussy Riot Ника Никульшина уехала из России сразу после выхода из спецприемника, где отбывала вторые 15 суток ареста за неповиновение полиции. Об этом она рассказала «Дождю», на котором ведет утренний эфир.

После освобождения Никульшина, ее молодой человек Роман Дуров и адвокат Дмитрий Захватов поехали в аэропорт. Активистка сказала, что всю дорогу за ними ехали машины «с номерами несуществующих регионов», водители этих машин следовали за ней до стойки регистрации.

«Власть пытается что‑то сказать», — прокомментировала Никульшина два ареста за месяц. Она сообщит, куда отправилась, по прибытии на место. Участница группы не считает свой отъезд эмиграцией, поскольку планирует вернуться в Россию после выборов в Госдуму.

Никульшина полагает, что ей намекали на выезд из России: в начале июля ее задержали на 15 суток, а Дурова — на 14. «Выглядело так, как будто он должен был выйти, собрать вещи, а после моего выхода сразу уехать», — сказала она. По ее словам, после первого ареста членам Pussy Riot «давали люфт» — повторно задерживали не сразу, а через время, давая возможность покинуть страну.

Мнения насчет необходимости отъезда из России среди активистов Pussy Riot разделились. По словам Никульшиной, большинство членов группы «не видят смысла мариноваться под бесконечными арестами» до выборов.

Первый раз Никульшину задержали в Москве 16 июня, а на следующий день отправили в спецприемник на 15 суток за неповиновение полиции. Ее подозревали в намерениях сорвать одно из мероприятий Евро-2020 в Петербурге и хотели допросить, но при задержании Никульшина отказывалась ехать в отделение.

Во второй раз активистку задержали спустя день после выхода из СИЗО 2 июля. Полицейские объяснили задержание тем, что у нее «что‑то не в порядке» с документами, и вновь арестовали на 15 суток.

Также повторно задержали членов Pussy Riot Александра Софеева и Марию Алехину.

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