В Олимпийской деревне в Токио выявили первые случаи заражения спортсменов коронавирусом

Два иностранных спортсмена, проживающих в Олимпийской деревне в Токио, сдали положительные тесты на коронавирус. Их имена не разглашают из соображений конфиденциальности, передает ТАСС со ссылкой на оргкомитет Олимпиады.

Зараженные участники из сборной одной страны и участвуют в Играх в одной и той же дисциплине. В отчете организаторов Игр также сообщается об одном зараженном атлете, не проживающем в Олимпийской деревне, одном журналисте, одном рабочем на олимпийском объекте и пяти сотрудниках. Уточняется, что инфицированные не имеют японского гражданства.

Накануне стало известно, что как минимум 15 человек, связанных с организацией и проведением Олимпиады, заболели COVID-19. Тогда же выявили первый случай инфицирования в Олимпийской деревне, но заразившийся не был спортсменом.

Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. С 12 июля по 22 августа власти страны ввели режим ЧС в связи с распространением коронавируса. По данным майского опроса, более 80% японцев против проведения Игр: половина настаивает на переносе мероприятия, вторая — на отмене.