Гранты для бизнеса за вакцинацию, начало съемок «The Last of Us» и другие новости дня

Сергей Собянин пообещал частичный возврат налогов первым 100 компаниям, которые полностью привьют 60% сотрудников. А заведениям, соблюдающим требования по QR-кодам, мэрия выдаст гранты на оплату коммунальных услуг.

В России выявили 24 439 новых случаев COVID-19 — на 1221 больше, чем вчера. В стране пятый день подряд фиксируют рекорд смертности — 697 летальных исходов за сутки.

Россия вернула 160 тыс. неиспользованных в Словакии доз «Спутника V». Страна выкупила препарат по той же цене, что и продала: 9,95 доллара за дозу.

Михаил Мишустин постановил расширить санкционный список продуктов, ввозимых из Украины. В него добавили мороженое, макароны, майонез, попкорн и другую еду.

Россия и еще 129 стран поддержали идею минимального налога на прибыль корпораций в размере 15%. Старт реформы запланирован на 2023 год.

В Мексиканском заливе загорелся подводный трубопровод. Его тушили пять часов, пока люди с побережья смотрели, как огонь вырывается на поверхность воды с глубины около 78 метров.

Шахматист Абхиманью Мишра из Нью-Джерси стал самым молодым гроссмейстером мира — ему присвоили звание в возрасте 12 лет, 4 месяцев и 25 дней. Предыдущий рекорд принадлежал россиянину Сергею Карякину.

Ученые Вашингтонского университета выяснили, что продолжительность жизни людей к концу XXI века может увеличиться до 130 лет. К такому выводу они пришли, изучив демографические прогнозы и последние цифры Международной базы данных по долголетию.

Звезда сериала «Star Trek» Уилльям Шатнер опроверг слова Маргариты Симоньян о том, что он будет новым ведущим на RT. Актер объяснил, что сделал шоу для студии, а канал просто купил у нее права на показ передачи.

Стартовали съемки экранизации The Last of Us. Гэбриел Луна выложил снимок с Педро Паскалем и Кантемиром Балаговым. Предположительно, команда снимает сцену из пролога оригинальной игры.

Дора записала кавер на песню Аллы Пугачевой «Куда уходит детство». Он стал саундтреком российского сериала «Пищеблок».