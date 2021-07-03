В России выявили 24 439 новых случаев COVID-19

Суточный прирост заболевших в Москве увеличился с 6893 до 7446 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Воронежская области, Республика Бурятия, Брянская область, Забайкальский край и Крым.

В России за последние сутки выявили 24 439 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 1221 заболевания больше, чем вчера . Это максимум с 15 января.

В стране пятый день подряд фиксируют рекорд смертности — 697 летальных исходов за последние сутки. Первый антирекорд зафиксировали 29 июня — тогда умерли 652 заболевших, что стало максимумом за всю пандемию.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 585 799 . За последние сутки выздоровело 17 899 человек, за все время — 5 053 417. За весь период умерло 137 262 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 182,6 млн человек, 3,9 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (33,7 млн), на втором — Индия (30,5 млн). За ними идут Бразилия (18,6 млн) и Франция (5,8 млн).