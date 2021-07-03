Россия и больше 100 стран согласились ввести минимальный налог на прибыль корпораций в размере 15%

130 стран мира, на которые приходится более 90% мирового ВВП, пообещали ввести минимальный налог на прибыль корпораций в размере 15%. Идею, озвученную на онлайн-встрече Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), поддержала и Россия. Об этом сообщает «Коммерсант».

По задумке, предложенной Минфином США на ОЭСР и G20, единое международное налогообложение должно гармонизировать поступление выплат от транснациональных компаний. Участники обсуждения считают, что новые правила заставят корпорации платить больше налогов, сократив пути налоговой минимизации.

Это также не позволит международному бизнесу платить налоги только в тех странах, где он зарегистрирован, но и где он зарабатывает. Издание отмечает, что именно этого и добивается Россия — цифрового налога для иностранный ИТ-компаний. Если в какой‑либо экономике налог на прибыль будет ниже 15%, то разницы потребует страна происхождения капитала — это сниизит привлекательность офшоров.

По оценкам экспертов, международный минимальный налог принесет в бюджет стран дополнительные 150 млрд долларов. Генеральный секретарь Матиас Корманн считает, что он направлен в первую очередь на помощь малых и развивающихся стран.

Подробнее о новых правилах мирового налогообложения ОЭСР расскажет в октябре, а старт реформы планируется на 2023 год. К этому моменту участники должны подготовить национальные налоговые акты.