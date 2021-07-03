перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
mario_dico50/Twitter В Мексиканском заливе пять часов тушили пожар под водой. Загорелся подводный трубопровод
В Мексиканском заливе пять часов тушили пожар под водой. Загорелся подводный трубопровод 9:48
Стартовали съемки экранизации The Last of Us. Габриэль Луна выложил снимок с Паскалем и Балаговым 8:53
Дора записала кавер на песню Аллы Пугачевой «Куда уходит детство». Он стал саундтреком «Пищеблока» 2:31
«Не соответствует эстетическому духу»: Эрмитаж выступил против фан-зоны Евро на Дворцовой площади 1:40
В Нигерии запретили человекоподобных манекенов. Они якобы вызывают аморальные мысли 0:53
MsMojo/YouTube Создатели «Леденящих душу приключений Сабрины» перезапустят сериал «Милые обманщицы»
Создатели «Леденящих душу приключений Сабрины» перезапустят сериал «Милые обманщицы» 0:08
Проекты Северного речного вокзала и выставки «Фантастик Пластик» получили MUS Community Awards Вчера в 23:09
РФС рассматривает вариант отставки Черчесова после провала сборной на Евро-2020 Вчера в 23:09
Moet Hennessy прекратит поставки шампанского в Россию из‑за нового закона Вчера в 22:47
Участницу Pussy Riot Веронику Никульшину снова задержали. Она только вчера вышла из СИЗО Вчера в 22:27
Andrei Gordeev/Flickr В одном из районов Ижевска произошел выброс хлора
В одном из районов Ижевска произошел выброс хлора Вчера в 22:08
Американская блогерка понюхала необычный цветок и начала видеть галлюцинации Вчера в 22:02
Британский футбольный болельщик организовал сбор денег для немецкой девочки, которую высмеяли в сети Вчера в 21:32
Новым ректором ВШЭ стал Никита Анисимов — глава Дальневосточного федерального университета Вчера в 21:20
Бесплатное второе высшее в России, третий гендер «Х» в США и другие новости дня Вчера в 20:55 Дайджест
max_pokrovskiy/Instagram «Это не очень культурно»: Максим Покровский накричал на Билана из‑за переноса концерта «Ногу свело!»
«Это не очень культурно»: Максим Покровский накричал на Билана из‑за переноса концерта «Ногу свело!» Вчера в 20:28
Под Новосибирском ферма распродает пони. У хозяев из‑за COVID-19 нет сил заботиться о животных Вчера в 20:07
Эмма Уотсон, Эшли Джадд и другие знаменитости потребовали защитить женщин от абьюза в соцсетях Вчера в 19:06
Harajiev Smokes Virginia! выпустили клип на песню «У меня ничего не происходит» Вчера в 18:20
В Екатеринбурге пройдет выставка «Универсальный человек». На ней покажут рисунки Леонардо да Винчи Вчера в 18:05
Отключить рекламу

Стартовали съемки экранизации The Last of Us. Габриэль Луна выложил снимок с Паскалем и Балаговым

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:53

В Канаде начались съемки сериала по видеоигре The Last of Us. Снимком со съемочной площадки в своем инстаграме поделился Габриэль Луна, исполняющий роль Томми.

В одной машине сидят Педро Паскаль (он сыграет Джоэла) и Нико Паркер, недавно присоединившаяся к проекту в роли дочери главного героя Сары. Еще двое — это российский режиссер Кантемир Балагов, который снимет пилотный эпизод, и оператор Ксения Среда.

«Уже люблю этих ребят»

Предположительно, команда приступила к съемкам пролога из оригинальной игры, когда персонажи пытаются уехать из эпицентра заражения.

Действие The Last of Us происходит через 20 лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Он, попадая в человеческий организм, заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.

Шоураннером проекта стал Крейг Мазин, работавший вместе с HBO над сериалом «Чернобыль». Продюсированием также займется создатель игры Нил Дракманн.

События недели на afisha.ru
трагикомедия
Джетлаг: фильм
Комедийная мелодрама Михаила Идова о невозможности любви на расстоянии
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Судная ночь навсегда
Беспредел и истребление человечества переходят в Техас
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Педро Паскаль
Кантемир Балагов
Крейг Мазин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить