Дора записала кавер на песню Аллы Пугачевой «Куда уходит детство». Он стал саундтреком «Пищеблока»

По словам создателей «Пищеблока», текст популярной песни созвучен настроению сериала, в котором главный герой-подросток постепенно взрослеет и меняется. Дора отметила, что при создании кавера вдохновлялась воспоминаниями из собственного детства.

Певица Дора записала кавер на песню Аллы Пугачевой «Куда уходит детство». Он стал саундтреком сериала «Пищеблок». Композицию можно послушать в плейлисте с другой музыкой из кинопроекта.

«За основу взяла лиричную тематику и приправила плотным гитарным звуком. Важно было передать доброе чувство ностальгии и характерную для сериала атмосферу энергичной юности, но в то же время не потерять шарм оригинала. Перед записью я довольно серьезно готовилась: слушала советскую музыку, к примеру, Анну Герман, и, конечно, саму композицию «Куда уходит детство» в версиях Аллы Борисовны Пугачевой и группы «Сливки»», — рассказала артистка.

Помимо «Куда уходит детство», в «Пищеблоке» можно услышать другие знаменитые произведения, в том числе «Кони привередливые» Владимира Высоцкого», «Venus» группы Shocking Blue и культовую песню «Space Oddity» Дэвида Боуи.

Мистический сериал «Пищеблок» вышел на «КиноПоиск HD» в мае. Он снят по одноименному роману Алексея Иванова («Географ глобус пропил», «Тобол», «Ненастье»). Действие сериала происходит летом 1980-го — в год Олимпиады в Москве. В пионерском лагере «Буревестник» начинается новая смена, дети рассказывают выдуманные страшилки, находят друзей и первую любовь. Но по ночам все меняется — начинают происходить необъяснимые события. Позже выясняется, что среди пионеров есть вампиры.

Режиссером стал постановщик десятка триллеров Святослав Подгаевский, оператор — Николай Богачев («Метод-2», «Псих»). В главных ролях: Петр Натаров («Домашний арест»), Даниил Вершинин («Заступники»), Ангелина Стречина («Аванпост»), Илья Коробко («Молодежка»), Яна Гладких («Доктор Лиза») и другие.