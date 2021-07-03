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Россия выкупила у Словакии 160 тыс. неиспользованных доз «Спутника V» по той же цене, что и продала

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:42

Россия выкупила у Словакии 160 тыс. неиспользованных доз отечественной вакцины «Спутник V». Ранее в страну поставили 200 тыс. доз, передает слова пресс-секретаря Министерства здравоохранения Словакии Зузана Элиашова телеканал «Та3».

По ее словам, Россия выкупила препарат по той же цене, что и продала — 9,95 доллара за дозу. Деньги должны поступить в течение 20 дней с момента подписания соглашения.

Элиашова отмечает, что с начала вакцинации в Словакии 7 июня первую дозу российской вакцины получили 10,5 тыс. человек.

Словакия стала второй после Венгрии страной Евросоюза, закупившей «Спутник V» до общей регистрации препарата в Европе. Так решил премьер-министр республики Игорь Матович, вызвав недовольство президента Зузаны Чапутовой. В итоге Матович ушел в отставку.

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