Россия выкупила у Словакии 160 тыс. неиспользованных доз «Спутника V» по той же цене, что и продала

Россия выкупила у Словакии 160 тыс. неиспользованных доз отечественной вакцины «Спутник V». Ранее в страну поставили 200 тыс. доз, передает слова пресс-секретаря Министерства здравоохранения Словакии Зузана Элиашова телеканал «Та3».

По ее словам, Россия выкупила препарат по той же цене, что и продала — 9,95 доллара за дозу. Деньги должны поступить в течение 20 дней с момента подписания соглашения.

Элиашова отмечает, что с начала вакцинации в Словакии 7 июня первую дозу российской вакцины получили 10,5 тыс. человек.

Словакия стала второй после Венгрии страной Евросоюза, закупившей «Спутник V» до общей регистрации препарата в Европе. Так решил премьер-министр республики Игорь Матович, вызвав недовольство президента Зузаны Чапутовой. В итоге Матович ушел в отставку.