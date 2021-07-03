12-летний американец стал самым юным гроссмейстером в истории шахмат

Абхиманью Мишра из Нью-Джерси стал самым молодым гроссмейстером мира в возрасте 12 лет 4 месяцев и 25 дней. Об этом сообщается на сайте шахматной федерации США.

Заключительную норму для получения звания шахматист выполнил на турнире в Будапеште. В решающем матче он обыграл гроссмейстера Леона Мендонса из Индии.

Предыдущий рекорд принадлежал россиянину Сергею Карякину, который стал гроссмейстером в 2002 году в возрасте 12 лет и 7 месяцев.

Чтобы получить это звание, шахматисту надо иметь рейтинг ЭЛО больше 2500 очков, а также выполнить необходимые нормы в профессиональных матчах против игроков из разных стран, в том числе, других гроссмейстеров.

Это не первый рекорд для Мишры. В 9 лет и 2 месяца он получил звание самого молодого национального мастера, а в 10 лет 9 месяцев и 3 дня — международного мастера.