Собянин пообещал гранты бизнесу за вакцинацию сотрудников и использование QR-кодов

Первые 100 московских компаний и индивидуальных предпринимателей, которые полностью вакцинируют 60% сотрудников, получат гранты, сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин. Размер выплаты будет равняться 100% НДФЛ за предыдущие 12 месяцев.

Помимо этого, заведения общепита, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам III квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

Максимальная сумма гранта для одного предприятия — 5 млн рублей. Более подробно об акции власти обещают рассказать в ближайшие дни.

Собянин надеется, что часть выделенных денег будет направлена на поощрение работников за прохождение вакцинации.

По словам мэра, на 3 июля 2,7 млн москвичей сделали хотя бы первую прививку, ежедневно вакцинацию в городе проходят 60-70 тыс. человек. В то же время уже больше 1,5 тыс. компании отчитались о вакцинации первым компонентом 60% сотрудников.

Также Собянин рассказал, что в ближайшее власти начнут рассылать смс об отрицательных результатах ПЦР-тестов со ссылками на оформленные QR-коды.

16 июня власти Москвы объявили об обязательной вакцинации. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. Тех, кто откажется делать прививку без медицинских противопоказаний, будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Кроме того, с 28 июня столичным заведениям общепита разрешили принимать посетителей только по QR-коду. Он предназначен для вакцинированных посетителей, переболевших COVID-19 в течение полугода или имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Летние веранды открыты для всех посетителей до 12 июля.