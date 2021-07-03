В Мексиканском заливе пять часов тушили пожар под водой. Загорелся подводный трубопровод

2 июля на подводном трубопроводе нефтегазовой компании Pemex вспыхнул сильный пожар. Три вспомогательных судна тушили возгорание на протяжении пяти часов, передает телеканал Televisa.

Жители города Сьюдад-дель-Кармен в юго-восточном штате Кампече наблюдали за тем, как огонь вырывался на поверхность воды с глубины около 78 метров. Предположительно, причиной пожара стала утечка углеводородов из регулирующего клапана между платформами. В интернете выложили вертолетную съемку полыхающего трубопровода.