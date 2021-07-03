Россия запретила ввозить из Украины мороженое, майонез и макароны. Санкционный список пополнился

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил расширить список санкционных продуктов, ввозимых из Украины. Обновленный документ появился на портале правовой информации.

Запрет касается товары, которые выпустили в Украине или переместили через территорию страны. Перечень пополнили:

сахар, мороженое и какао-паста

макаронные изделия, ячмень и пальмовое масло

майонез, кетчуп, томатный соус, пищевые добавки, готовые супы и бульоны

попкорн, мюсли и продукты на основе необжаренных хлопьев из зерна

готовые или консервированные ракообразные

минеральная и газированная вода

корм для животных

изделия из дерева

В декабре 2018 года правительство России ввело санкции против Украины, по которым запрещены к ввозу сладости, мучные изделия, пшеница, рыбные и овощные консервы, спиртные напитки. Список санкционных продуктов постоянно пополняется. Аналогичный перечень ведут и в Украине.