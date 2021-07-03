Симоньян объявила звезду сериала Star Trek новым ведущим RT. Он заявил, что «не знает эту женщину»

Актер Уильям Шетнер, исполнитель роли Джеймса Тиберия Кирка в сериале Star Trek, опроверг информацию главреда RT Маргариты Симоньян о том, что он будет новым ведущим на телеканале RT America.

1 июля Симоньян анонсировала у себя в твиттере шоу с Шетнером в роли ведущего, сопроводив пост словами: «Капитан Кирк перешел на сторону добра:)».

Твит вызвал скандал в США. Многие американские СМИ, а также подписчики Шетнера раскритиковали актера за участие в проекте RT. Позже актер объяснил ситуацию в твиттере.

Он рассказал, что сделал авторское шоу о космосе «I Don’t Understand» («Я не понимаю») для продюсерской компании Ora Media, и RT купил у нее права на показ программы. Шетнер уточнил, что не владеет студией, которая занимается этим проектом, и не принимает решение о появлении его программы в эфире телеканала.

«У меня нет никаких контрактных отношений с RT. <…> Позвольте мне быть предельно ясным. Я вообще не знаю эту женщину. <…> Я не политик и зол, что глава [телевизионной сети] могла сказать такое про меня из‑за шоу, которое они купили для показа. От ее имени я приношу извинения поклонникам», — написал Шетнер.