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Новые ограничения в Петербурге, плагиат в «Аватаре» и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 18:35

C 17 июня в Петербурге будут действовать новые коронавирусные ограничения. В их числе запрет на проведение мероприятий в заведениях общепита и сокращение максимальной заполняемости кинотеатров с 75 до 50%.

Дворец спорта «Мегаспорт» могут закрыть на 90 суток или оштрафовать на 1 млн рублей за нарушение мер по сдерживанию COVID-19. На концерте группы «Звери» не соблюдались социальное дистанцирование и ношение масок.

РКН потребовал от Google разблокировать ролик о проблемах продвижения «Спутника V» на ютьюб-канале Леонида Слуцкого. Ведомство считает, что ограничение доступа к нему нарушает принципы свободного распространения информации.

Александр Лукашенко поручил обучить всех белорусов обращаться со стрелковым оружием. Первыми могут стать студенты.

СК Беларуси объяснил задержание Софьи Сапеги. Девушка обвиняется в разжигании социальной розни и подозревается в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Илон Маск заявил, что Tesla вернется к продаже электромобилей за биткоины. Однако для этого криптовалюта должна стать экологичнее, а майнеры — начать разумнее использовать источники энергии.

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс отклонил предложение Марка Цукерберга использовать песню «Another Brick in the Wall II» для продвижения Instagram, сославшись на цензуру. По мнению музыканта, бизнесмен планирует расширить свое влияние в интернете, а Уотерс не хочет в этом участвовать.

Фантаст Руслан Закриев попытается оспорить в суде авторство фильма «Аватар». Он настаивает, что в фильме Джеймса Кэмерона заимствованы сюжет, отдельные фрагменты и диалоги из его романа 2002 года «Секретное оружие».

Автопортрет Курта Кобейна продали на аукционе за 281 тыс. долларов. Музыкант нарисовал его в туре «Nevermind» в 1992 году и подарил фотографу Жаку Чонгу.

В рамках поп-ап-проекта Jameson Yard на территории бара «Стрелка» пройдут два музыкальных ивента. 18 июня выступят девушки-диджеи из объединения «ДК Детка» и Лена Попова, а 19-го — немецкие гастролеры Вольф Мюллер, Никлас Вандт, Aki Aki и Dj Normal 4.

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