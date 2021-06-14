Дворец спорта в Москве могут закрыть на 90 суток из‑за концерта группы «Звери»

Дворцу спорта «Мегаспорт» в Москве грозит закрытие на 90 суток или штраф в размере 1 млн рублей за нарушение коронавирусных мер во время концерта группы «Звери». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замначальника Объединения административно-технических инспекций столицы (ОАТИ) Дмитрия Воронкова.

Сотрудники объединения и полиции обнаружили большие очереди и несоблюдение социального дистанцирования на подходах к месту проведения концерта. Кроме того, посетители мероприятия не использовали средства индивидуальной защиты. За это заведению грозит до 300 тыс. рублей штрафа.

Администрацию дворца вызовут в ОАТИ для составления протокола. Если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф составит до 1 млн рублей или «Мегаспорт» должен будет приостановить свою деятельность на срок до 90 суток.

Ранее стало известно, что за подобное нарушение в Москве могут закрыть концертный зал Music Media Dome. Несоблюдение коронавирусных ограничений выявили на концерте Hammali & Navai.