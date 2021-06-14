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Писатель из Чечни оспорит авторство «Аватара»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:03

Чеченский фантаст Руслан Закриев подал иск к российскому представительству киностудии 20th Century Fox International. Он в третий раз пытается оспорить в суде авторство фильма «Аватар», сообщает газета «Известия».

Мужчина настаивает, что в фильме «Аватар» заимствован не только сюжет и отдельные фрагменты его романа «Секретное оружие», но и диалоги. Он требует признать его соавтором картины, а также взыскать в его пользу компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей. Писатель опубликовал свой роман в 2002 году на портале «Проза.ру», а блокбастер Кэмерона вышел на экраны в 2009 году.

Хамовнический районный суд Москвы приступит у рассмотрению иска Закриева 15 июня. «Ранее там отказались рассматривать наш иск, но мы оспорили это решение в Мосгорсуде, и теперь суд рассмотрит это дело», — сказал «Известиям» адвокат.

Также, по его словам, фантаст рассматривал возможность подачи иска к Джеймсу Кэмерону в американский суд. Но стоимость услуг адвокатов в США начинается от 500-700 долларов за час работы. Представители истца сообщили, что планируют настаивать на привлечении к процессу лично режиссера «Аватара».

Изначально писатель подавал иск с аналогичными требованиями в 2015 году в суд Ставропольского края, затем в 2019 году в Чечне. Однако оба раза суды отказывались принимать иск из‑за того, что ответчик является гражданином США.

Весной «Аватар» вышел в повторный прокат в Китае и за один день заработал 8,9 млн долларов. В итоге общемировые сборы составили 2 798 579 794 доллара.

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