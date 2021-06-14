Основатель Pink Floyd отказал Цукербергу в предложении использовать песню для продвижения Instagram

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс отклонил предложение главы Facebook Марка Цукерберга использовать песню группы для продвижения соцсети Instagram. Об этом Уотерс рассказал во время выступления на форуме в поддержку создателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

«[Я держу] письмо Марка Цукерберга, в котором указана огромная сумма денег. И мой ответ: „Иди к чёрту! Ни за что!“. Это коварный шаг к владению абсолютно всем. Те, у кого есть какая‑то власть, а у меня она немного есть, что касается использования моих песен… я не буду участвовать в этом дерьме», — заявил Роджер Уотерс.

Музыкант объяснил свое решение тем, что не хочет участвовать в развитии влияния соцсетей Цукерберга. По его мнению, основатель Facebook хочет «цензурировать всех в этой комнате и не допускать того, чтобы новости о Джулиане Ассанже становились достоянием широкой публики».

В ноябре Роджер Уотерс обвинил в цензуре Twitter. Тогда соцсеть запретила студенческую организацию IYSSE, которая борется за социальное равенство.