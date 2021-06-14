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Основатель Pink Floyd отказал Цукербергу в предложении использовать песню для продвижения Instagram

Виктория Шанина
Сегодня в 13:17

Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс отклонил предложение главы Facebook Марка Цукерберга использовать песню группы для продвижения соцсети Instagram. Об этом Уотерс рассказал во время выступления на форуме в поддержку создателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Речь идет о треке «Another Brick in the Wall II». Цукерберг планировал подключить ее к рекламной компании Instagram, которая принадлежит Facebook.

«[Я держу] письмо Марка Цукерберга, в котором указана огромная сумма денег. И мой ответ: „Иди к чёрту! Ни за что!“. Это коварный шаг к владению абсолютно всем. Те, у кого есть какая‑то власть, а у меня она немного есть, что касается использования моих песен… я не буду участвовать в этом дерьме», — заявил Роджер Уотерс.

Музыкант объяснил свое решение тем, что не хочет участвовать в развитии влияния соцсетей Цукерберга. По его мнению, основатель Facebook хочет «цензурировать всех в этой комнате и не допускать того, чтобы новости о Джулиане Ассанже становились достоянием широкой публики».

В ноябре Роджер Уотерс обвинил в цензуре Twitter. Тогда соцсеть запретила студенческую организацию IYSSE, которая борется за социальное равенство.

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