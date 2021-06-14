Автопортрет Курта Кобейна продали на аукционе за 281 тыс. долларов

На карикатуре изображен покойный фронтмен группы Nirvana, играющий на гитаре. Рядом написано: «Курдт Кобейн — рок-звезда. Я не умею играть, и мне плевать!».

Автопортрет, нарисованный Куртом Кобейном в 1992 году, был продан на аукционе за 281 тыс. долларов.

Портрет был нарисован в туре по случаю альбома «Nevermind» в Сингапуре. Тогда Курт Кобейн подарил рисунок фотографу Жаку Чонгу.

В прошлом месяце шесть прядей музыканта были проданы на аукционе за 14 тыс. долларов. Поклонница и подруга Тесса Осборн подстригла Кобейна в Англии в 1989 году, когда Nirvana гастролировала с «Bleach». Девушка подарила локоны музыканта художнице из Сиэтла Николь ДеПоло после смерти Кобейна в 1994 году.

Весной фотограф Джесси Фроман выставил на криптоаукцион более 100 снимков фронтмена Nirvana, сделанных в июле 1993 года. Некоторые из представленных снимков никогда ранее не публиковались. Посмотреть все изображения за один присест, говорит Фроман, это как увидеть фильм — все из‑за постоянно меняющейся энергии Кобейна.